Celal Kolot: Negredo, Şenol Güneş'in onayı alınmadan yapılmış olduğu belli

Beşiktaşlı eski yönetici Celal Kolot, Haber1903'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Negredo'nun performansı ile ilgili olarak Kolot; "Yanlış bir transfer, Şenol Güneş'in onayı alınmadan yapılmış olduğu belli. Çünkü Negredo, pivot santrfor. Havadan ve yerden duvar olabilir ama Beşiktaş'ın tarzı o değil. Aboubakar ile Negredo'yu karşılaştır, zaten ne kadar yanlış transfer olduğu görülür. Negredo'ya kötü oyuncu demiyorum ama 2 senedir kayıplarda, ayrıca oraya alınacak isim Aboubakar stilinde olmalıydı" dedi.