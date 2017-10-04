Celal Kolot: Negredo, Şenol Güneş'in onayı alınmadan yapılmış olduğu belli
Beşiktaş'ın eski yöneticisi Celal Kolot, Negredo'nun teknik direktör Şenol Güneş'in onayı alınmadan yapılmış olduğunu iddia etti.
Beşiktaşlı eski yönetici Celal Kolot, Haber1903'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Negredo'nun performansı ile ilgili olarak Kolot; "Yanlış bir transfer, Şenol Güneş'in onayı alınmadan yapılmış olduğu belli. Çünkü Negredo, pivot santrfor. Havadan ve yerden duvar olabilir ama Beşiktaş'ın tarzı o değil. Aboubakar ile Negredo'yu karşılaştır, zaten ne kadar yanlış transfer olduğu görülür. Negredo'ya kötü oyuncu demiyorum ama 2 senedir kayıplarda, ayrıca oraya alınacak isim Aboubakar stilinde olmalıydı" dedi.
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