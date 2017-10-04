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Celal Kolot: Negredo, Şenol Güneş'in onayı alınmadan yapılmış olduğu belli

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Celal Kolot, Negredo'nun teknik direktör Şenol Güneş'in onayı alınmadan yapılmış olduğunu iddia etti.

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Beşiktaşlı eski yönetici Celal Kolot, Haber1903'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Negredo'nun performansı ile ilgili olarak Kolot; "Yanlış bir transfer, Şenol Güneş'in onayı alınmadan yapılmış olduğu belli. Çünkü Negredo, pivot santrfor. Havadan ve yerden duvar olabilir ama Beşiktaş'ın tarzı o değil. Aboubakar ile Negredo'yu karşılaştır, zaten ne kadar yanlış transfer olduğu görülür. Negredo'ya kötü oyuncu demiyorum ama 2 senedir kayıplarda, ayrıca oraya alınacak isim Aboubakar stilinde olmalıydı" dedi.

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