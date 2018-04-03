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Celta Vigo, Emre Mor için psikolog görevlendirdi

La Liga ekibi Celta Vigo, Türk futbolcusu Emre Mor için flaş bir hamle yaptı.

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Danimarka asıllı Türk futbolcu Emre Mor'a Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue'nin isteğiyle terapi uygulanıyor. Unzue, Milli futbolcuyu söylediklerini yapmadığı gerekçesiyle kadro dışı bırakmıştı.

20 yaşındaki milli futbolcu Borussia Dortmund'dayken de tavırları nedeniyle sıkıntı yaşamıştı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Unzue, Emre Mor'un takıma uyum problemi yaşaması ve sorunlu hal ve davranışlarını düzeltmesi için takım psikoloğu Joaquin Valdes'i görevlendirdi. Milli futbolcu tavırlarını düzeltene kadar forma giyemeyecek.

(Cnntürk)

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