Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue, Emre Mor'a forma vereceğinin sinyallerini verdi

Emre Mor, yavaş yavaş La Liga'ya ısınıyor. Sezon başında Borussia Dortmund'tan Celta Vigo'ya 13 milyon Euro'ya transfer olan Emre Mor, bu sezon çıktığı 3 maçta sadece 50 dakika forma şansı bulabildi.

İspanyol basınına konuşan Celta Vigo teknik direktörü Juan Carlos Unzue, Emre Mor hakkında konuşurken ''Gelişmeye devam ediyor. Bu hafta daha iyi ve daha mutlu gördüm. Adapte olmaya başlıyor. Böyle devam ederse hiç şüphesiz daha çok dakika alacak'' şeklinde konuştu.

''EMRE, ÇOK ÖZEL BİR OYUNCU''

Milli futbolcunun çok yetenekli bir futbolcu olduğunu söyleyen Unzue, ''Kalitesi, diğer futbolculardan çok farklı. Bize çok katkıda bulunacaktır. Geçen sezon fazla dakika alamadı ama çok özel bir oyuncu'' sözlerini kullandı.

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