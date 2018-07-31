Celta Vigo'da Okay Yokuşlu sakatlandı

Trabzonspor’dan İspanya’nın Celta Vigo takımına transfer olan Okay Yokuşlu, sakatlık şoku yaşadı.

Takımının Braga ile yaptığı karşılaşmada sakatlanan milli futbolcunun sezon öncesi hazırlıklarının önemli bir bölümünü kaçıracağı ortaya çıktı.

Portekiz ekibiyle yapılan ve golsüz sona eren mücadelede ayağı burkulan ve oyunu terk eden genç yıldızın tetkikleri yapıldı. Sağ ayak bileğinden geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuncunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Tedavisine başlanan ve kulüp fizyoterapistleri eşliğinde sakatlığının giderilmesi için uğraş verileceği belirtilen Okay’ın, takımının Sunderland, Fulham ve Mainz ile yapacağı maçlarda forma giyemeyeceği ve bu yüzden takımla İngiltere’ye gitmeyeceği belirtildi. Celta Vigo oyuncuyu 6 milyon euroya Trabzonspor’dan transfer etmişti. (Skorer)