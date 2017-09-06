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Celta Vigo'dan Emre Mor'a özel tanıtım

Celta Vigo, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi Emre Mor'un tanıtımını 8 Eylül Cuma günü yapacak- Basın ve taraftara tanıtılacak Emre, taraftarlardan gelen soruları da yanıtlayacak.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Celta Vigo, yeni transferi Emre Mor'u 8 Eylül Cuma günü basına ve taraftarına tanıtacak.
 
Celta Vigo Kulübünden yapılan açıklamada, Balaidos Stadı'nda düzenlenecek Emre Mor'un tanıtımının geçmiştekilerden farklı olacağı ve yenilikler içereceği bildirildi. Taraftarların milli futbolcunun tanıtımına çağrıldığı açıklamada, "Halka açık bir tanıtım olacak. Hiçbir Celtalının kaçırmak istemeyeceği bu özel günün keyfini çıkarmak ve Emre Mor'a sıcak bir karşılama yapmak için hepinizi Balaidos'a bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
 
Emre'nin, tanıtım sırasında düzenlenecek basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra Twitter aracılığıyla taraftarların yönelteceği soruları da cevaplayacağı ve bunun Celta Vigo Kulübündeki futbolcu tanıtımlarında bir ilk olacağı belirtildi.
 
Yaklaşık 12,5 milyon avro bonservis bedeli ile Almanya'nın Borussia Dortmund Kulübünden Celta Vigo'ya transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan 20 yaşındaki milli futbolcu, sezon başına yaklaşık 2 milyon avro kazanacak.
 
Celta Vigo'da kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi Emre'nin tanıtımı, 8 Eylül Cuma günü TSİ 21.00'de gerçekleştirilecek.

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