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Celta Vigo-Real Madrid maçı ileri bir tarihe ertelendi

Pazar günü oynanması gereken Celta Vigo - Real Madrid maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

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İspanya La Liga 20. hafta maçlarından pazar günü oynanması gereken Celta Vigo - Real Madrid maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
 
Real Madrid ligin zirvesinde 46 puanı bulunurken, Celta Vigo da 30 puanla 8. sırada yer alıyor.

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