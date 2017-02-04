Celta Vigo-Real Madrid maçı ileri bir tarihe ertelendi
Pazar günü oynanması gereken Celta Vigo - Real Madrid maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
İspanya La Liga 20. hafta maçlarından pazar günü oynanması gereken Celta Vigo - Real Madrid maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
Real Madrid ligin zirvesinde 46 puanı bulunurken, Celta Vigo da 30 puanla 8. sırada yer alıyor.
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