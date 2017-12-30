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Celtic: 0 Glasgow Rangers: 0

İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde oynanan ve iki Glasgow ekibinin karşılaştığı derbi maçta, Celtic sahasında Rangers ile berabere kaldı.

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Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen ve "Old Firm"  olarak adlandırılan mücadelede lider Celtic, sahasında Glasgow Rangers'ı ağırladı.

Tempolu geçen mücadelede rakibine göre daha baskılı oynayan ev sahibi  ekip, Glasgow Rangers savunmasını aşamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Celtic 51 puanla zirvedeki yerini korurken,  puanını 40'a çıkaran Glasgow Rangers üçüncü sırada yer aldı.

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