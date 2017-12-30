Celtic: 0 Glasgow Rangers: 0

Dünyanın en önemli derbilerinden biri olarak gösterilen ve "Old Firm" olarak adlandırılan mücadelede lider Celtic, sahasında Glasgow Rangers'ı ağırladı.

Tempolu geçen mücadelede rakibine göre daha baskılı oynayan ev sahibi ekip, Glasgow Rangers savunmasını aşamadı ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu beraberliğin ardından Celtic 51 puanla zirvedeki yerini korurken, puanını 40'a çıkaran Glasgow Rangers üçüncü sırada yer aldı.