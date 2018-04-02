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Celtic taraftarından Filistin'e destek

İskoçya'nın köklü kulübü Celtic'te taraftarlar, İsrail'in 17 Filistinli sivili öldürmesi üzerine bugün oynanan Ross County maçında tribünlerde Filistin bayrakları açtı. İsrail'i Filistin bayraklarıyla protesto eden İskoç taraftarlar Müslümanların takdirini kazandı.

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İskoçya Ligi'nde oynanan Celtic-Ross County maçında ev sahibi takımın taraftarları Filistin bayrakları açtı. İsrail'in 17 sivili şehit etmesine kayıtsız kalmayan İskoç taraftarlar, Filistin lehine sloganlar attı.

Celticlilerin bu hamlesi Müslümanların takdirini kazanırken Türkiye'deki futbolseverler de İskoç ekibinin sosyal medya hesabına 'teşekkür' mesajları attı.

ABD'nin 'Kudüs' kararına da tepki göstermişlerdi

Celtic taraftarı, 10 Aralık 2017'de oynanan Hibernian maçı öncesinde de ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in başkenti Kudüs'tür" söylemini açtıkları pankartlarla protesto etmiş ve "Kudüs Filistin'indir" sloganları atmıştı.

Celtic taraftarının Filistin'e destek vermesinin nedenini yeşil beyazlı taraftarlardan McDade şöyle anlatmıştı;

Celtic taraftarları tarihleri boyunca tiranlığa ve baskıya karşı durmuştur. Glasgow'un doğusunda fakir göçmenler tarafından kurulan bir kulübüz. Özellikle 60'larda İrlanda'ya benzer sorunlar yaşanan Güney Afrika ve Filistin'e karşı kulüpte ve taraftarda aidiyet ve duyarlılık oluştu.

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