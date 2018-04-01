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Celtics'ten art arda 6. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı 110-99 yenen Boston Celtics, üst üste 6. galibiyetini aldı.

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NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren  Boston Celtics ile Toronto Raptors arasındaki karşılaşmayı, 110-99 ev sahibi  Celtics kazandı.
 
Batı Konferansı lideri Houston Rockets, Raptors'ın yenilmesiyle  tarihinde ilk kez normal sezonu ligin en yüksek galibiyet yüzdesiyle bitirmeyi  garantiledi.
 
Celtics'i galibiyete, 25 sayı, 9 ribauntla oynayan Marcus Morris, 24  sayı, 6 ribaunt üreten Jayson Tatum ve maçı 21 sayı, 7 asistle tamamlayan Terry  Rozier taşıdı.
 
Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 32 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Serge  Ibaka'nın 15 sayı, 10 ribaunt ve Jonas Valanciunas'ın 13 sayı, 11 ribauntluk  performansı mağlubiyeti önleyemedi.
 
Warriors 3 maç sonra kazandı
 
Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Sacramento Kings'i  112-96 yenerek 3 karşılaşma sonra galibiyete ulaştı.
 
Warriors'ta önceki maç sakatlıktan dönen Kevin Durant'in ardından Klay  Thompson da formasına kavuştu. Durant 27 sayı, 10 ribaunt, 5 asist, Thompson ise  25 sayı üretti.
 
Kings'te Buddy Hield 19, De'Aaron Fox 15, Bogdan Bogdanovic ve Willie  Cauley-Stein 12'şer sayı attı.
 
 Wall sahalara döndü
 
Washington Wizards, 2 ay önce dizinden sakatlanan all-star oyun  kurucusu John Wall'un parkeye adım attığı karşılaşmada, Charlotte Hornets'i  107-93 mağlup etti.
 
Ev sahibi Wizards'ta Wall 15 sayı, 14 asist, Otto Porter da 26 sayı,  11 ribauntla "double double" yaptı. Bradley Beal ise 22 sayı kaydetti.
 
Hornets'te Dwight Howard 22 sayı, 13 ribaunt ve Malik Monk 17 sayıyla  mücadele etti.
 
Sonuçlar
 
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 107-93
 
New York Knicks-Detroit Pistons: 109-115
 
Boston Celtics-Toronto Raptors: 110-99
 
Miami Heat-Brooklyn Nets: 109-110 (uzatmada)
 
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 96-112

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