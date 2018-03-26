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Cemal Özgörkey: Başkan adayı olmam yönünde camiadan talepler var. Çalışmalara başladım

Sarı-kırmızılı eski yönetici Cemal Özgörkey, başkan adaylığı yönünde çalışmalara başladı. Özgörkey, “Başkan adayı olmam yönünde camiadan talepler var' dedi.

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Galatasaray Kulübünün mayıs  ayında yapılacak olağan genel kurulu öncesi eski yöneticilerden Cemal Özgörkey,  başkan adaylığı için çalışmalara başladı.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yanı sıra eski başkan Dursun Özbek ve  sarı-kırmızılı divan kurulu üyesi Ali Fatinoğlu, adaylık niyetlerini duyururken,  Galatasaray'da bu yönde irade ortaya koyan son isim ise eski yöneticilerden Cemal  Özgörkey oldu.

Adnan Polat'ın başkanlığı döneminde 2008-2010 yıllarında yönetim  kurulu üyeliği yapan Özgörkey'in ismi, daha önceki genel kurullar öncesi de  başkan adayı olacağı şeklinde basına yansırken, sonrasında bu durum  gerçekleşmemişti.

Özgörkey: "Çalışmalara başladım"

Cemal Özgörkey, Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkan  adayı olması yönünde kendisine talepler olduğunu ve bu isteklere olumlu  yaklaştığını söyledi.

Özgörkey, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Başkan adaylığı yönünde birtakım çalışmalar içerisindeyim. Çalışmalara başladım." dedi.

Adaylığı konusunda Türkiye'nin çeşitli illerindeki Galatasaraylılarla  bir araya geldiğini aktaran Özgörkey, "Başkan adayı olmam yönünde camiadan  talepler var. Bunun üzerine de görüşmelere başladım. Tüm haftayı birtakım  görüşmelerle geçireceğiz." diye konuştu.

Aday olup olmayacağı konusundaki kararını, gerçekleştireceği  görüşmeleri tamamladıktan sonra vereceğine dikkati çeken Özgörkey, "Önümüzdeki  hafta başında kararım kesinleşmiş olur. Bunu da duyuracağım. Ancak başkan adayı  olmak için bir çalışma içerisindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

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