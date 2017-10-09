Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cengiz Durmuş, TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin İstanbul'da yapılacağını duyurdu

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Rus tenisçi Maria Sharapova'nın katılacağı TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğinin İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce Sharapova'nın katılacağını duyurdukları TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliğine ev sahipliği yapacak kentin belli olduğunu bildirdi.     

Sokak tenisi projesinin 2017 finali niteliğindeki organizasyonun yine şölen havasında geçeceğini dile getiren Durmuş, "TEB BNP Paribas Tennis Stars Series etkinliği, 26 Kasım'da İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Tüm tenisseverleri bu şöleni izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.     

Durmuş, etkinlikte dünyaca ünlü tenisçi Sharapova'nın, milli sporcu Çağla Büyükakçay ile maç yapacağını söyledi.     

Etkinlikte tenisseverlerin hayranlıkla takip ettikleri sporcuları izleme şansı bulacaklarını belirten Durmuş, "Amacımız Türkiye'de tenisin bilinirliğini ve sporcu sayımızı artırmak. Sokak tenisi projesini, Türkiye'de tenisin tabana yayılması adına çok önemli buluyoruz." yorumunu yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TEM Otoyolu’nda trafiği tehlikeye sokup göbek attılar

TEM Otoyolu’nda trafiği tehlikeye sokup göbek attılar

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA