Cengiz Ünder: Bu yıl sadece iki kez sağ açık oynadım. Solda da iyiymişim

Medipol Başakşehir'in genç yıldızı Cengiz Ünder, yayıncı kuruluşu verdiği röportajda özel hayatından futbol hayatına bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Cengiz Ünderin açıklamalarından satır başları şöyle:

- Futbolculuk hikayem 10 yaşından başlıyor. "A takıma çıktığım gün geri düşmem" diyordum. Öyle de oldu.

- Bence bugünlere gelmemde en çok katkısı olan isim babam.

- Bu sezonki performansımın üstüne koymam lazım. Buradaki ilk yılımda bu kadar iyi olacağımı düşünmemiştim.

- Abdullah Hoca şans verdi, formayı giydim. Sonra çıkarmadım. Oradan A Milli Takım'a kadar gittim. Bu kadarını düşünmemiştim.

- Elbette hayallerim vardı ama bu kadar kısa sürede bu kadar gelişeceğimi ve başarılı olacağımı düşünmedim.

- İlk geldiğim günden beri bana en çok güvenen kişi Abdullah Avcı. Gelişimimde en çok onun katkısı var.

- Bu sezona kadar hiç sol açık oynamamıştım. Bu yıl sadece iki kez sağ açık oynadım. Solda da iyiymişim!

- Hava toplarında biraz zayıfım. Zaman zaman biraz korkak çıkıyorum. Kendimi geliştirmem lazım. Şut ve adam eksiltmede iyiyim.

- Altınordu'nun "İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu" sloganı önemli. Futbolcunun saha dışındaki gelişimiyle de ilgileniyorlar

- Oynamak istediğim ligler arasında La Liga, Bundesliga ve Premier Lig'i sayabilirim. Ama en çok Premier Lig'i istiyorum.

- Premier Lig'de oynayacak kadar güçlü değilim. Ama "Yapamam" demiyorum. Çalışırsam orada oynayacak kadar iyi olabilirim.

- Her oyuncu Manchester United, Chelsea gibi takımlarda oynamak ister. Bir gün o takımlardan birinde oynayacağıma inanıyorum.

- Yıldız oyuncu olduğumu düşünmüyorum. Yıldız olabilmek için daha çok çalışmam lazım. Ama bir gün da yıldız olacağım.

- Yüksekten korkarım. Bisiklet binmeyi seviyorum. Gece hayatından hiç hoşlanmıyorum. Zaten aylarca tesislerde kaldım.

- Başkan sosyal hayatım olsun diye beni tesislerden kovdu. Şu an Abdullah Hoca'nın kiracısıyım ama Başkan "Kiraya karışma" dedi.

- 20 yaşındayım, henüz ehliyetim yok. Arabam da yok. İrfan beni tesislere getirip götürüyor.

- Ehliyet için ilk sınava girdim. 95 aldım. Direksiyon sınavı kaldı. Lüks bir araç almayı düşünmüyorum.

- Beşiktaş'a karşı ilk maçta attığım golü önceki gün deftere çizmiştim. Aynı golü atınca herkes çok şaşırdı.

- Milli takımda da çizdiğim bir pozisyonu aynen gol yaptım. Saha içinde o çizdiklerin aklında canlanıp yol gösteriyor.

- Vazgeçemeyeceğim üç şey... Ailem, futbol... Üçüncüyü bulamadım. İkide kalsın!

- Boş zamanlarımda sinemaya gidiyorum. İrfan'la basketbol oynuyoruz. Tavla oynamayı çok seviyorum.

- Müzisyen olarak Tarkan ve Sezen Aksu'yu seviyorum. En son düet yaptıkları şarkıyı çok sevdim, bol bol dinliyorum.

- Dizi izlemeyi seviyorum, diziciyim. Pazartesi İçeride izliyorum. Prison Break, Game of Thrones, Breaking Bad, Walking Dead...

- Tesislerde et çıktığı zaman herkes "Çekilin Cengiz geliyor" diyor. Yemek yemeyi çok seviyorum.

- Bence en güzel iki golüm Alanya ve Beşiktaş deplasmanında attığım goller.

- Emre Belözoğlu'yla futbol oynadığım için çok şanslıyım. Ondan her maç bir şeyler öğreniyorum. Bazen sinirleniyor ama alıştık.

- Ben Messi'ciyim. Messi'yi daha çok beğeniyorum.

- Bu sezon Talisca, Eden Hazard, David Silva çok iyi oynadı. Hazard yakında Ballon d'Or'u alacak.

- İspanya'nın futboluma uygun olduğunu düşünüyorum. Oynamak da isterim. Ama diğer liglerde oynayamama korkum yok.

- Başakşehir'le beş yıllık kontratım var. Daha bir yılı bitti, öyle gideyim diye bir düşüncem yok.

- Büyük takımların hepsine karşı maç kazandık. Şampiyonluğu küçük maçlarda yaptığımız kayıplarla kaybettik.

- Türkiye Kupası finalinde penaltı kaçırdım. Üzüldüm. Ama bir daha olsun, bir daha atarım. Çekincem yok.

- Beşiktaş evinde çok iyi futbol oynadı. Neredeyse maç kaybetmedi. Çok iyi oynayarak kazandılar, tebrik etmek lazım.

- Bence şampiyonluk yarışında önce oynayıp rakibini izlemek daha rahat. Yarış son haftalarda özellikle heyecanlı geçti.