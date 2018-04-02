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Cengiz Ünder, Barcelona maçı kadrosuna alınmadı

Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın Barcelona ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.

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Haftasonu oynanan Bologna maçında da sakatlığından ötürü forma giyemeyen Cengiz, yoğun çabalara rağmen kritik Barcelona maçına yetiştirilemedi.

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