Cengiz Ünder, Barcelona maçı kadrosuna alınmadı
Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde Roma'nın Barcelona ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosuna alınmadı.
Haftasonu oynanan Bologna maçında da sakatlığından ötürü forma giyemeyen Cengiz, yoğun çabalara rağmen kritik Barcelona maçına yetiştirilemedi.
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