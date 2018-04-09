Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cengiz Ünder Barcelona maçına hazır

Cengiz Ünder, Roma'nın Barcelona ,ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi rövanş maçında forma giyecek mi? İşte Roma'dan gelen Cengiz Ünder açıklaması...

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya çeyrek final ilk maçında deplasmanda 4-1 yenilen Roma'da rövanş öncesi teknik direktör Eusebio Di Francesco konuştu.

Sakatlığı bulunan ve son maçlarda oynayamayan Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Eusebio Di Francesco, "Cengiz Ünder boş alanlardan faydalanabilecek bir oyuncu, golü hisseden bir isim. Kanında bu var." dedi.

Cenigz Ünder ile ilgili sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Fiziksel durumuna bakacak olursak, son antrenman benim için çok önemli. Cengiz Ünder de sahada olabilir. Kesinlikle Cengiz Ünder, takım listemde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Eusebio Di Francesco, sakatlığının bulunan Diego Perotti için ise "Ağrıları sürüyor, maç kadrosunda olmayacak." açıklamasını yaptı.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alman polisinin arasında böyle seslendi: Ölümüne Reis, ölümüne Erdoğan

Alman polisinin arasında böyle seslendi: Ölümüne Reis, ölümüne Erdoğan

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İlginç mimariye sahip yapılar

İlginç mimariye sahip yapılar

Dünyanın en acı dolu kareleri

Dünyanın en acı dolu kareleri

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA