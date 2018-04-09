Cengiz Ünder Barcelona maçına hazır

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya çeyrek final ilk maçında deplasmanda 4-1 yenilen Roma'da rövanş öncesi teknik direktör Eusebio Di Francesco konuştu.

Sakatlığı bulunan ve son maçlarda oynayamayan Cengiz Ünder ile ilgili konuşan Eusebio Di Francesco, "Cengiz Ünder boş alanlardan faydalanabilecek bir oyuncu, golü hisseden bir isim. Kanında bu var." dedi.

Cenigz Ünder ile ilgili sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Fiziksel durumuna bakacak olursak, son antrenman benim için çok önemli. Cengiz Ünder de sahada olabilir. Kesinlikle Cengiz Ünder, takım listemde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Eusebio Di Francesco, sakatlığının bulunan Diego Perotti için ise "Ağrıları sürüyor, maç kadrosunda olmayacak." açıklamasını yaptı.

(Sporx)