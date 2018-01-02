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Galatasaray Cengiz Ünder için bu hafta içinde Roma ile masaya oturacak

Sarı-Kırmızılılar, Roma’nın genç yıldızını kadroya katmaya kararlı. Kulüp tarafından belirlenen iki temsilcinin, bu hafta içinde İtalya’ya giderek Roma ile masaya oturacağı öğrenildi. Hedef Cengiz’i sezon sonuna kadar kiralamak.

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Sarı-Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen iki temsilcinin, bu hafta içinde İtalya’ya giderek, genç yıldızın kulübü Roma ile masaya oturacağı öğrenildi. Galatasaray, 20 yaşındaki kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Eğer taraflar mutabakata varabilirse, Cengiz’in satın alma opsiyonu da sözleşmeye eklenecek. Galatasaray’ın bu opsiyon için 10 milyon Euro’yu gözden çıkardığı gelen haberler arasında. Ancak Roma’nın, sezon başında 13.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek renklerine kattığı Cengiz’i, bu rakamın altında bırakması zor görünüyor. Sarı- Kırmızılılar bu sorunu gelecek satıştan pay ve çeşitli performans bonuslarıyla aşmayı düşünüyor.

Fatih Terim anlaştı iddiası

Kulübe yakın kaynaklar, Galatasaray’ın İtalya çıkarması öncesinde, teknik direktör Fatih Terim’in Cengiz Ünder’le telefonda görüşerek anlaştığını öne sürüyor. Devre arası tatili için ABD’ye giden tecrübeli teknik adamın, yoğun bir telefon trafiği içinde olduğu ve transfer görüşmelerini bizzat kendisinin yürüttüğü ifade ediliyor.

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