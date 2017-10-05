Cengiz Ünder Galatasaray'a mı geliyor? İki açıklama birden...

Türk futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Cengiz Ünder hakkında ‘Ocak ayında kiralık olarak Galatasaray’a geliyor’ haberleri çıkmış, sarı kırmızılı taraftarlar bu haber karşısında bir hayli heyecanlanmıştı.

Başakşehir'den Roma’ya 15 milyon euro’ya satılan Cengiz Ünder transferinde önemli bir rol oynayan Isaac Lopez Tutumlu, yıldız futbolcu hakkında StarSpor’a önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz’in Roma’da mutlu olduğunu söyleyen Tutumlu, İtalyanların onu bırakmayacağını belirtirken, Serie A’da şu ana kadar 3 maçta forma giyen oyuncunun Süper Lig’e dönmeyeceğini ifade etti.

İşte Isaac Lopez Tutumlu’dan Cengiz Ünder açıklaması…

Cengiz Ünder Roma’da gerçekten çok mutlu ve hocası ondan çok şey bekliyor. Şu ana kadar 3 maçta forma giydi, evet bazı maçlarda kendisinden beklediğimiz patlamayı tam anlamıyla yapamadı fakat Di Francesco onu büyük bir potansiyel olarak görüyor. Türkiye’de çıkan haberler benim kulağıma gelmedi.

Bir açıklamada Bayram Tutumlu’dan…

Cengiz Ünder transferinde Roma’nın Sportif Direktörü Monchi ile sürekli temas halinde olan Bayram Tutumlu, Roma’nın 20 yaşındaki yıldızı bırakmayacağını ifade ederken ünlü menajer; Bu haberlerden sonra Monchi ile konuştum ve kendisi bana ’15 milyon Euro verdiğimiz bir adamı kiralık olarak gönderemeyiz, şu ana kadar Cengiz’den memnunuz ve hocamız ona daha fazla forma şansı verecek’ açıklamalarında bulundu.