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Cengiz Ünder, Manchester City'nin teklifini reddettiğini açıkladı

Bu sezon başı Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, Roma'daki günlerini anlattı.

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Roma'nın ve Türk futbolunun genç yıldızı Cengiz Ünder, Roma'daki günlerini ve transfer hikayesini anlattı.

Spor Arena'ya konuşan ve sezon başı kendisini Manchester City'nin de çok istediğini belirten Cengiz, "City'e gidebilirdim ama istemedim. Teklifi reddettim. Roma'nın bana yaklaşımı ve projesi beni ikna etti. " dedi. 3 büyüklerde oynaması halinde Roma'ya transfer olamayacağını düşündüğü belirten genç yıldız Monchi ve teknik direktör Di Francesco'yu övdü.

"Di Francesco herkese şans veriyor"

Teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun herkese şans verdiğini belirten genç yıldız, "Bize güveniyor. Forma veriyor ve mutlaka rotasyonda şans veriyor. Onun için disiplin ve taktik oyun da çok önemli" şeklinde konuştu.

"Monchi beni Totti'nin yanına götürdü"

Roma efsanesi Totti'yle bir arada oynayamadığı için kendisini şanssız hissettiğini söyleyen Cengiz, "Gerçekten bu konuda üzüntülüyüm. Onun gibi biriyle aynı sahada olmak isterdi. Bir gün antrenman sonrası duştan çıktım ve Monchi yanıma gelerek 'Görmen gereken biri var' dedi. Beni Totti'nin yanına götürdü. Çok duygusal anlardı." dedi.

Cengiz ayrıca Cristiano Ronaldo'ya büyük saygı duyduğunu ama dünyanın en iyi oyuncusunun Lionel Messi olduğunu belirtti.

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