Cengiz Ünder Roma'da '2017'nin Genç Oyuncusu' seçildi

Yapılan oylamada % 85 oy ile Cengiz 1'inci seçilirken, Pellegrini % 8 oy ile 2'nci, Emerson % 5 oy ile 3'üncü oldu.

Roma'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Giallorossi ile yazın sözleşme imzalayan Türk futbolcu, taraftarların ezici tercihi ile Lorenzo Pellegrini ve Emerson Palmieri'yi rahatça geçti" ifadelerine yer verildi.