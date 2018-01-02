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Cengiz Ünder Roma'da '2017'nin Genç Oyuncusu' seçildi

İtalyan kulübü Roma'nın Türk futbolcusu Cengiz Ünder, taraftarların oylarıyla '2017'nin Genç Oyunucusu' seçildi.

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Yapılan oylamada % 85 oy ile Cengiz 1'inci seçilirken, Pellegrini % 8 oy ile 2'nci, Emerson % 5 oy ile 3'üncü oldu.

Roma'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,"Giallorossi ile yazın sözleşme imzalayan Türk futbolcu, taraftarların ezici tercihi ile Lorenzo Pellegrini ve Emerson Palmieri'yi rahatça geçti" ifadelerine yer verildi.

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