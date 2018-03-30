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Cengiz Ünder, Roma'nın bugünkü idmanında sakatlandı ve Bologna maçı kadrosundan çıkarıldı

Roma'nın bugünkü idmanında sakatlanan Cengiz Ünder, Bologna maçının kadrosundan çıkarıldı.

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Roma’nın en formda isimlerinden olan Cengiz Ünder, bugünkü antrenmanda sakatlandı. Sarı-kırmızılıların yaptığı idmanın sol uyluğunda bir sıkıntı yaşayan genç yıldız için flaş bir karar alındı.

Sol uyluktaki kas sakatlığı

Bologna maçı öncesindeki son idman olan bugünkü çalışmada yaşandığı öğrenilen talihsizliğin, milli futbolcunun sol uyluğundaki bir kas sakatlığı olduğu tespit edildi.

Karadağ’ı da boş geçmemişti

Başkent ekibinin yarın Bologna ile yapacağı 22 kişilik kadrosu açıklandı. Cengiz Ünder yaşanan gelişmelerin ardından kadrodan çıkarıldı ve listeye dahil edilmedi. Milli arayı da iyi geçiren ve Türkiye formasıyla Karadağ maçında gol de kaydeden Cengiz’in durumu İtalyan ekibinde endişe yarattı.

Nou Camp’a yetiştirilmeye çalışılıyor

Bu endişenin lig maçında kendisinden yararlanılamayacak olmasından çok, Şampiyonlar Ligi’nde yaklaşan dev eşleşmeyle ilgili olduğu bildirildi. 4 Nisan’da Barcelona’ya konuk olacak Roma’da, Cengiz’in bu maça yetiştirilmesi için çalışmalara başlandığı, No Camp’taki maç öncesi futbolcunun durumunun gün be gün inceleneceği belirtildi. 

(Skorer)

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