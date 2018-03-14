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Cengiz Ünder sakatlandı!

Cengiz Ünder’in Shakhtar maçının ikinci yarısında sakatlık nedeniyle kenara alındığı ortaya çıktı. Genç yıldızın dizindeki sıkıntı nedeniyle hafta sonunda riske edilmemesinin düşünüldüğü belirtildi.

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Roma Kulübü’nde Shakhtar Donetsk’i eleyerek Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkmanın sevinci yaşanıyor. Ancak öte yandan Cengiz Ünder ile ilgili gelişmeler can sıktı. Maça ilk 11’de başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 65. dakikada oyundan alındı. Milli futbolcunun sakatlığı nedeniyle kenara alındığı ortaya çıktı.

Odaya dev bir bandajla girdi 

Dizinden sakatlanan futbolcunun, ardından soyunma odasına bacağında dev bir bandajla girdiği aktarıldı. Formda futbolcunun bu durumun Roma teknik heyeti ve taraftarları endişeye sevk ettiği bildirildi.  

Yerine El Shaarawy oynayacak 

Bu gelişmelerin ardından futbolcunun Serie A’da bu hafta oynamasının beklenmediği kaydedildi. Teknik direktör Di Francesco’nun futbolcuyu hafta sonunda Crotone önünde riske etmeyi düşünmediği, bir son dakika mucizesi olmaması durumunda El Shaarawy’nin Cengiz’in yerine oynayacağı ve ileri üçlünün Dzeko ve Perotti ile tamamlanacağı belirtildi. 

(Skorer)

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