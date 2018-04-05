Cengiz Ünder'in dönüş tarihi belli oldu!
Sakatlığı nedeniyle Roma'da son 2 maçı kaçıran Cengiz Ünder'in Lazio ile oynanacak derbi maçında sahalara döneceği açıklandı.
İtalya Serie A takımlarından Roma'da oynayan Milli futbolcu Cengiz Ünder'in sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sakatlığı nedeniyle takımının son iki maçını kaçıran Cengiz, Roma derbisinde kadrodaki yerini alacak.
Cengiz Ünder'in 15 Nisan'da oynanacak Roma - Lazio derbisinde sahalara döneceği açıklandı.
2 MAÇ DAHA YOK
Genç yıldızın Serie A'da oynanacak Fiorentina ve Barcelona ile oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçında da yerini alamayacağı belirtildi. (Sporx)
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