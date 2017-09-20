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Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayıp 45 dakika oynadığı maçta Roma, Benevento'yu 4-0 yendi

İtalya Ligi Serie A'nın 5. haftasında Roma, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 45 dakika forma giydiği maçta Benevento'yu 4-0 mağlup etti.

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Geçtiğimiz hafta Verona karşısında 75 dakika forma giyen Cengiz Ünder, Roma'nın bugün deplasmanda 4-0 mağlup ettiği Benevento karşılaşmasına da ilk 11'de başladı.

İlk 45 dakika forma giyen 18 yaşındaki futbolcu, 2. yarıda yerini Stephan El Shaarawy'ye bıraktı.

4 maç sonunda 9 puana yükselen Roma'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (2), Fabio Lucioni (KK) ve Lorenzo Venuti (KK) kaydetti.

5. maçından da yenilgiyle ayrılan Benevento, Roma'dan yenilen 4 golün 2'sini kendi kalesine attı.

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