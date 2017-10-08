Cengiz Ünder'in kadroya alınmamasının sebebi Emre Mor!

Lucescu’nun tercihleri arasında en fazla merak edilen konu, Romalı Cengiz Ünder’in tribüne gönderilmesiydi.

Rumen teknik adamın, bu sezon yurt dışına transfer olan ve Türkiye’nin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Cengiz’i tribüne göndermesindeki en büyük sebebin Emre Mor olduğu ifade edildi. Aynı bölgede oynayabilen iki futbolcudan Emre’yi tercih eden Lucescu’nun Cengiz’i kadro dışı bıraktığı belirtildi.