Cengiz Ünder’in maçı canlı izle Roma Shakhtar Periscope canlı yayın

Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sürecek. Roma Shakhtar Periscope canlı izleme linki futbol severler tarafından merak ediliyor. Cengiz Ünder’in maçı Roma Shakhtar Donets canlı yayın için geri sayım başladı. İtalya'da gösterdiği performansla dikkatleri çeken Türk oyuncu Cengiz Ünder, Roma'nın en büyük kozları arasında yer alıyor. Ukrayna'da oynanan ilk maçta da takımın tek golünü atan Cengiz Ünder, bu akşam Roma'nın en büyük silahları arasında yer alıyor. Roma forması ile şu ana kadar Serie A'da 20 maçta 5 gol atıp 1 de asist yapan Cengiz Ünder, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta ise fileleri sarsmayı başarmıştı. Roma Shakhtar Donetsk canlı yayın saat 22:45’te başlayacak ve Tivibu Spor 2’den canlı yayınlanacak.

CENGİZ ÜNDER TARİHE GEÇMİŞTİ

21 Şubat'ta oynanan ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkan Cengiz Ünder, takımını öne geçirirken, Roma üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 2-1 mağlup ayrılsa da ikinci maç için avantaj elde etmişti. Bu maçta ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Cengiz Ünder büyük bir başarı göstererek ilk maçta ilk golünü atmıştı.

Genç oyuncu Shakhtar Donetsk'e attığı golle 20 yıl 7 ay 7 günle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç Türk oyuncu olma unvanını da eline geçirdi.

Cengiz Ünder, Roma forması ile çıktığı ilk maçta gol atan 5. oyuncu oldu. Francesco Totti, Rodrigo Taddei, Leandro Greco ve Juan Iturbe de aynı başarıyı göstermişti. Cengiz Ünderikinci maçında da gol atarsa yeni bir tarih daha yazmış olacak.

Roma, deplasmanda Cengiz Ünder'in attığı gol nedeniyle bu akşamki maçı 1-0 kazanması halinde ceyrek finale çıkacak. İki farklı galibiyetler de turu Roma'ya getirirken, 3-2, 4-3 gibi mağlubiyetlerle birlikte deplasman ekibinin alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerde Shakhtar Donetsk turu geçecek. Saat 22:45'ta başlayacak maç TivibuSpor 2'den naklen yayınlanacak.

MONCHİ’DEN CENGİZ ÜNDER AÇIKLAMASI

Roma futbol direktörü Monchi milli futbolcumuz Cengiz Ünder hakkında açıklamalarda bulundu.

16 yıllık Sevilla kariyerinde transferlerden takımı 200 milyon Euro civarında kar ettirirken, 9 tane de kupa kazanan ( 5 tanesi Avrupa ligi Kupası olmak üzere ) Monchi, şimdi Roma ile Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin peşinde. Transfermarkt verilerine göre kariyeri boyunca 469 milyon Euro harcayan Monchi, Roma'ya kendisinin transfer ettiği Shakhtar mücadelesinde de takımının tek golünü atan Cengiz'e çok güveniyor.

Cengiz hakkındaki açıklamaları:

"Geçen yılın nisan ayı sonunda Roma'ya geldim, daha sonra yapılan her şey benim çalışma grubum tarafından kararlaştırıldı. İhtiyaç duyduğumuz rollerde profillere baktığımızda Cengiz'in, dil sorunu ve uyum için zaman alabilecek diğer sorunları yaşayacak olan Türkiye'den gelen genç bir adam olduğunu biliyorduk, ama aynı zamanda kalitesini de biliyorduk. İlk birkaç aydan sonra, antrenörümüz takımına girmesini, ona gerekli dakikaları vererek çok iyi bir şekilde sağladıktan sonra, Ocak ayından itibaren daha büyük bir süreklilik kazandı ve sonuçlar geldi. Son aylarda önemli hedefleri başardı. Mutluyuz ve bence gelişmesini tamamlaması için yeterli zamanı var, hala İtalyan futboluna yeni gelmiş 20 yaşında bir çocuk. Teknik ve fiziksel niteliklerine inanıyoruz. Roma'nın geleceği için önemli bir oyuncu olabilir."