Cengiz'li Roma çeyrek final biletini kaptı!

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Roma ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-1 kazanan Shakhtar Donetsk, ilk yarıda kalasini gole kapamayı başardı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Mücadelenin 52. dakikasında ise sahneye Edin Dzeko çıktı. Yıldız golcü attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Roma, Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Roma'da milli futbolcu Cengiz Ünder, 65. dakikada yerini Gerson'a bıraktı.

Shakhtar Donetsk, 79. dakikada Ivan Ordets'in gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

UKRAYNA'DA TEK GOL CENGİZ'DEN!

İlk maçta Ukrayna'da 2-1 kaybeden Roma'nın tek golünü ise Cengiz Ünder kaydetmişti.