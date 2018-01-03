Cenk Akyol, Galatasaray'la olan davasından 15 bin euro daha kazandı

Milli basketbolcu Cenk Akyol, 2013-2014 yıllarında forma giydiği eski takımı Galatasaray Kulübü'nden 550 bin euro alması gerekirken 480 bin 193 euro aldı. Akyol bakiye 69 bin 807 euro daha alacağı olduğunu iddia ederek eski takımına icra takibi başlattı. Davalı kulüp ise en son milli basketbolcuya 53 bin 964 euro daha ödendiğini belirterek geriye kalan 15 bin 843 euroluk borca itiraz etti. Cenk Akyol da 15 bin 843 euronun tahsili için itirazın iptali istemiyle dava açtı. Kararını açıklayan mahkeme milli basketbolcuyu haklı buldu ve GS kulübünün 15 bin 843 euroyu da Cenk Akyol'a ödemesine karar verdi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne itirazın iptali istemiyle dava açan Cenk Akyol dilekçesinde, "Davalı kulüp, kısmı itiraz ile 53 bin 864 euroluk alacak dışında kalan 15 bin 843 euroya haksız ve kötü niyetli olarak itiraz etmiş ve takip durmuştur. Davalı sırf alacağın tahsilini geciktirmek için itiraz etmiştir. Davalı kulüp eksik ücret ödemesi yapmıştır. Kısmı itirazın iptali ile 15 bin 843 euroluk alacağımızın tahsiline karar verilmesini istiyoruz" dedi.

G.SARAY: "DİSİPSİZLİKTEN 20 BİN DOLAR CEZA VERİLDİ"

Davanın reddini isteyen GS kulübünün avukatı, "Müvekkil kulübün davacı oyuncunun bu alacağına itiraz etmesi, oyuncuya 2013/2014 yılında kesilen cezadan kaynaklanmaktadır. Davacı oyuncu hakkında disiplinsiz davranışları nedeniyle 21 Kasım 2013'te 20 bin dolarlık para cezası kesilmiştir. Kesilen bu ceza da maaş alacaklarından düşmek suretiyle tahakkuk ettirilmiştir" dedi. Cenk Akyol ise 20 bin dolarlık cezanın adresine tebliğ edilmediğini belirtti. Bilirkişi raporunda da 20 bin dolarlık cezayla ilgili bir belge olmadığı, Cenk Akyol'a 480 bin 913 euro ödendiği ve sözleşmeye göre alacaklı olduğu belirtildi. Kararını açıklayan mahkeme, davalı kulübün milli basketbolcuya 15 bin 843 euro daha ödemesine karar verdi.

Hürriyet