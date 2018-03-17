Cenk Başak'tan Galatasaray taraftarına el hareketi!
Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe'de yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak'ın yaptığı hareket tartışma konusu oldu.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı konuk ederken Cenk Başak'ın yaptığı hareket tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe yönetim kurulu yedek üyesi Cenk Başak maç öncesi locasından Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru el hareketi yaptı. Başak'ın hareketi kameralara yansırken Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterdi.
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