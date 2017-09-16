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Cenk Ergün: Bursaspor maçını kazanmak istiyoruz

Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

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Galatasaray Sportif AŞ Futbol Direktörü Cenk Ergün, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrası, Galatasaray Televizyonu'nda soruları yanıtladı. 
 
Karşılaşmayı değerlendiren Cenk Ergün, "Oldukça tempolu, oyunu kontrol eden bir oyun sergiledik. Çok üstün ve hakimdik. Son paslarda biraz daha dikkatli olsak ilk yarıda maçı koparabilirdik. Takımın isteği, arzusu, son dakikaya kadar golü kovalaması ise mutluluk verici" şeklinde konuştu.
 
Cenk Ergün, "Takımımızın camia ile taraftarla bütünleşmesi bizi mutlu ediyor" diyerek geceyi özetlerken Bursaspor ve gelecek maçlar için, "Çok zorlu bir deplasmana gidiyoruz. O maçı da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İçeride, dışarıda taraftarımız bize destek veriyor. Taraftarımız buraya gelecek bizi destekleyecek, GSStore'dan alışverişini yapacak, Galatasaray markalarına yatırım yapacak, maddi ve manevi destekle daha güçlü olacağız. Bizler de onların göğsünü gerecek oyun sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.
 
"FRANSA'DAN MESAJI ALIRLAR HERHALDE"
 
Gomis'in Fransa Milli Takımı'na seçilme ihtimali ile ilgili soruya, Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün; "Yayıncı kuruluş tarafından Fransa'da da maçlar yayınlanıyor. Geri dönüşler oluyor. Hafta içi Fransa'daki basınla da konuştuğum da benzer mesajları verdiler. Gomis de mesajı gönderiyor. Attığı goller sonrası mesajı alırlar ya da almazlar... Biz yeni bir takımız. Bu 11, değişikliklerle beraber 5. maçını oynadılar. Teknik kadroyla da konuştum. İştah, arzu ve tempo var. Bu tempoyu ve gücü daha da kontrollü hale getirirsek daha da üst seviyelere geleceğiz" yanıtını verdi.

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