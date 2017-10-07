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Cenk Ergün: Giannelli Imbula, Ferland Mendy ve Jordan Ferri'yi transfer etmek istedik

Bu sezon transferin en hareketli takımlarından olan Galatasaray'ın sportif direktörü Cenk Ergün, Fransız L'Equipe gazetesine verdiği röportajda transfer etmek isteyip de alamadıkları 3 futbolcunun isimlerini verdi.

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Fransa'da transfer çalışmaları yaptıklarını belirten Cenk Ergün, ''Fransa'nın altyapı sistemi harika. Fransa'dan çıkıp tüm Avrupa'da oynayan futbolcuların sayısı bir hayli fazla. Fransa'dan Giannelli Imbula, Ferland Mendy ve Jordan Ferri'yi transfer etmek istedik'' şeklinde konuştu.
 
''FRANSA 1 VE 2. LİGİ'Nİ İZLİYORUZ''
Fransa'dan futbolcu izlediklerini de belirten Ergün, ''Sadece Fransa 1. Ligi değil, 2. Ligi'nden de futbolcular takip ediyoruz. İki gözlemcimizi bu ligleri takip etmeleri için görevlendirdik'' dedi.
 
''TÜRKİYE'DE TUTTUĞUN TAKIMI DEĞİŞTİREMEZSİN''
Türkiye'de futbolun çok sevildiğini de kaydeden Cenk Ergün, ''Türkiye'de dinini bile değiştirebilirsin ama tuttuğun takımı asla değiştiremezsin'' sözlerini kullandı. (Sporx)

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