Cenk Ergün: Kaptan umarım arkadaşlara örnek olmuştur

Cenk Ergün’ün açıklamaları şöyleydi:

“Çok önemli bir deplasmandı. Konya bu ligin her zaman çok etkili takımlarından biri olmuştur. Deplasmanda oynamak Konyaspor’a karşı hiçbir zaman kolay olmamıştır. Milli takım dönüşlerinden sonra bizim bir endişemiz oluyordu. Bu sene ligdeki tek puan kaybımızı da yine bir milli takım dönüşü yapmıştık. Bu endişeler içinde oyunu genel anlamda kontrol ettiğimizi düşünüyorum ve güzel de bir galibiyet aldık. 2’den sonra fark daha da artabilirdi ama yine de önemli olan galip gelmek. Biz puanlarımızı kazanalım, maçlarımızı kazanalım. Her maç bizim için final. Arada tabii ki puan kayıpları bizi mutlu ediyor ama biz rakiplerin puan kayıplarına göre hareket etmiyoruz. Biz kazandıkça o puan kayıpları değerleniyor.”

“DAHA YENİ KURULUYORUZ”

“Türkiye Ligi’nde hepimiz kısa süreler içinde ne kadar büyük puan farklarının kapandığının örneklerini yaşadık. Her maç sahada kazanılır. Oynanmadan, kağıt üzerinde maç kazanılmaz. Kazandıkça sonuç kendiliğinden gelecek ama dediğim gibi bu takım daha çok yeni bir takım. Daha biz yeni kuruluyoruz. Oyuncu değişikliklerine yeni alışıyoruz. Daha kart cezalı durumu yaşadık. Çok büyük sakatlık yaşamadık. Bunların hepsini yeni yeni tecrübe ediyoruz. Fenerbahçe maçı derbi. Ama daha onların yarın da bir maçı var. Biz bekleyelim kazanmak için kendi seyircimizle beraber çıkalım.”

“MÜCADELE EDENLER GALATASARAY FUTBOLCULARI”

“Bizim tarafımızdan yabancı sınırlamasıyla ilgili tartışılan bir konu yok. TFF’nin koymuş olduğu sınırlar ortada. Biz, bu sınırlar çerçevesinde sahaya çıktık. Biz, 112 senelik bir camiayız. 11 Türk oyuncuyla da sahaya çıktığımız, yerli ve yabancı kombinasyonuyla da sahaya çıktığımız olmuştur. Bugün 11 yabancı oyuncuyla başladık, 8 yabancı oyuncuyla bitirdik. Orada mücadele edenler Galatasaray futbolcularıdır. Yerli ve yabancı diye bir ayırım yok.”

‘KAPTAN, UMARIM ARKADAŞLARINA ÖRNEK OLMUŞTUR’

“Selçuk, Türk futbolunun en önemli futbolcularından biri… Galatasaray ve milli takımla çok büyük başarılara imza attı. Bir düşüş dönemi yaşıyordu. Fakat en son milli maçta almış olduğu zaman ve bugün de müsabakaya girdiği zamanda gösterdiği performans hem teknik heyeti hem de bizleri çok memnun etti. Zaten bizim de Selçuk’tan beklediğimiz de buydu. Farklı bir şey beklemiyorduk. O, bu takımın kaptanı. Zamanı geldiği zaman oynayacak, oynamadığı zaman da takımına destek olacaktır. Kaptan umarım diğer arkadaşlarına da örnek olmuştur.”

‘TARAFTARIN GURUR DUYDUĞU TAKIM SAHADA OLACAK’

“Derbiler Türk futbolunun keyfi, festivali. Tahmin ediyorum 1 koltuk bile boş kalmayacaktır. Çok keyifli bir gün olsun. Onlar koşa koşa stada gelsinler. Yine taraftarın gurur duyduğu takım sahada olacak.”