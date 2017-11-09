Cenk Ergün, Kwadwo Asamoah transferinin ocak ayında imkansız gözüktüğünü söyledi

Ocak ayı transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da tüm konsantasrasyon yerli futbolcular üzerine verildi. Yabancı sayısında kademeli olarak kısıtlamaya gidilecek olmasından dolayı başta Arda Turan olmak üzere Süper Lig'de forma giyen yerli futbolcular ve "gurbetçi" futbolcular üzerine yoğunlaşan Galatasaray'da Asamoah'ın transferi de rafa kalktı.

"Asamoah'ın transferi imkansız"

Londra'daki Wyscout Forum'da bulunan Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün de Asamoah ile uzun bir süre ilgilendiklerini ancak Türkiye'de yabancı sayısında yaşanabilecek değişimden dolayı Kwadkwo Asamoah'ın Ocak ayındaki transferinin imkansız gözüktüğünü söyledi.

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