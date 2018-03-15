Cenk Ergün'ün Galatasaray'dan neden kovulduğu ortaya çıktı

Galatasaray'da 2006'dan bu yanan göreev alan, son olarak Futbol Direktörlüğü görevini yürüten Cenk Ergün, kısa süre önce görevinden alınmıştı. Fatih Terim'in teknik direktörlüğe getirilmesi ve yönetimin değişmesi sonrası aslından beklenen bu hamlenin gerçekte bir kriz sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı.

Ergün'ün, Mustafa Cengiz'le birlikte Sportif A.Ş. Başkanvekilliği'ne getirilen Abdürrahim Albayrak'la sorun yaşadığı öğrenildi.

FAZLADAN ÖDEME İDDİASINI ARAŞTIRIYORDU

Albayrak, Stoke City'ye satılan N'Diaye'nin Galatasaray'a transferi sırasında fazla ödeme yapıldığı yönündeki iddiaları araştırırken Cenk Ergün'den bilgi almak istedi. Ergün, gerekli bilgileri verirken "Aslında Amrabat transferinden ucuza geldi" dedi. Albayrak, bu sözleri kendisinin gerçekleştirdiği transfere bir gönderme olarak algıladı. Çıkan krizin ardından Ergün'ün görevine son verildi.