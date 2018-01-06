Cenk Tosun 14 numaralı formayı giyecek
Premier Ligi ekiplerinden Everton ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Cenk Tosun'un forma numarası belli oldu.
Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle yurtdışına transfer olan Cenk Tosun, yeni takımı Everton ile dün sözleşme imzaladı. Dün oynanan Liverpool - Everton derbisini Anfield Road'da ailesiyle birlikte takip eden Cenk'in yeni takımındaki forma numarası da belli oldu.
26 yaşındaki futbolcunun Everton'da 14 numaralı formayı giyeceği açıklandı.
İngiliz ekibinde 23 numara formayı İrlandalı sağ bek Seamus Coleman'ın giymesinden ötürü Cenk, Beşiktaş'ta giydiği 23 sırt numarasını seçemedi.
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