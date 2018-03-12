Cenk Tosun Afrin'deki askerlerimiz için video yayınladı
Everton'ın yıldız golcüsü Cenk Tosun, Afrin'deki askerlerimizin 'Afrin'den Cenk Tosun'a selam olsun' diyerek yayınladığı videoya 'Gerçekten kalbimiz sizinle atıyor' yanıtını verdi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerin kendisi için çektiği videoya cevap verdi.
Askerlerin "Afrin'den Cenk Tosun'a selam olsun" diyerek çektiği videoya Twitter hesabından cevap veren golcü futbolcu, "Afrin'deki asker kardeşlerime sevgi dolu selamlar. Videonuzu aldım, çok duygulandım. Gerçekten kalbimiz sizinle atıyor. Vatan size emanet. Allah yardımcınız olsun." ifadelerini kullandı.
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