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Cenk Tosun attı Sam Allardyce zor durumda kaldı

Evertonlı taraftarlar, gol atmasına rağmen oyundan alındığı gerekçesiyle teknik direktör Sam Allardyce'a tepki gösterdi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik  direktörü Sam Allardyce, Burnley'ye 2-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne  imza atan Cenk Tosun'u oyundan çıkardığı gerekçesiyle gelen eleştirilerin  ardından kendini savundu.

Premier Lig'deki ilk golünü attığı karşılaşmanın 68'inci dakikasında  yerini Oumar Niasse'ye bırakan Cenk Tosun, Everton Teknik Direktörü Sam  Allardyce'ı zor durumda bıraktı.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Allerdyce, Cenk'i oyundan  çıkarmasının ardından tribünlerden kendisine yapılan olumsuz tezahüratları  değerlendirerek, "Böyle şeyler olur. Benim işim, taraftarın söylediklerini yapmak  veya yapmamak değil. Cenk'i bugüne kadar sadece iki maçta ilk 11'de oynattım.  Everton'da herkesten daha fazla gol atan Niasse'nin, taze kan olarak oyuna  girmesini tercih ettim." diye konuştu.

Oyuncu değişikliği planının tutmadığını kabul eden 63 yaşındaki  çalıştırıcı, "Değişiklik amacına ulaşmadı. İkinci yarıda kazanmak için gereken  gol şanslarını yakalayamadık. Herkes, futbolu çok iyi bildiğini sanıyor."  değerlendirmesinde bulundu.

Everton'ın son 5 maçını üst üste kaybetmesiyle ilgili soruya ise  İngiliz teknik adam, "İnanmasalar da bu duruma taraftarımızdan daha çok  üzülüyorum. Sorumluluk benim. Eve gidip bu durumdan kurtulmanın yollarını  düşüneceğim. İkinci yarıda oyuncularımın gösterdiği kötü performans, beni hayal  kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.

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