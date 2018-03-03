Cenk Tosun attı Sam Allardyce zor durumda kaldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Burnley'ye 2-1 yenildikleri maçta takımının tek golüne imza atan Cenk Tosun'u oyundan çıkardığı gerekçesiyle gelen eleştirilerin ardından kendini savundu.

Premier Lig'deki ilk golünü attığı karşılaşmanın 68'inci dakikasında yerini Oumar Niasse'ye bırakan Cenk Tosun, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ı zor durumda bıraktı.

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen Allerdyce, Cenk'i oyundan çıkarmasının ardından tribünlerden kendisine yapılan olumsuz tezahüratları değerlendirerek, "Böyle şeyler olur. Benim işim, taraftarın söylediklerini yapmak veya yapmamak değil. Cenk'i bugüne kadar sadece iki maçta ilk 11'de oynattım. Everton'da herkesten daha fazla gol atan Niasse'nin, taze kan olarak oyuna girmesini tercih ettim." diye konuştu.

Oyuncu değişikliği planının tutmadığını kabul eden 63 yaşındaki çalıştırıcı, "Değişiklik amacına ulaşmadı. İkinci yarıda kazanmak için gereken gol şanslarını yakalayamadık. Herkes, futbolu çok iyi bildiğini sanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Everton'ın son 5 maçını üst üste kaybetmesiyle ilgili soruya ise İngiliz teknik adam, "İnanmasalar da bu duruma taraftarımızdan daha çok üzülüyorum. Sorumluluk benim. Eve gidip bu durumdan kurtulmanın yollarını düşüneceğim. İkinci yarıda oyuncularımın gösterdiği kötü performans, beni hayal kırıklığına uğrattı." ifadelerini kullandı.