Cenk Tosun Avrupa kupalarındaki gol sayısını 10'a çıkarıp Daniel Pancu'yu geride bıraktı

Monako'daki II. Louis Stadı'nda oynanan maçın 30. dakikasında Radamel Falcao'nun attığı golle geriye düşen Beşiktaş, Cenk Tosun'un 34. dakikada kaydettiği golle devre arasına 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıda kontrollü oynayan siyah-beyazlı ekip, Cenk'in golüyle 54. dakikada 2-1 öne geçti.

G Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Porto'yu 3-1 mağlup eden Beşiktaş, ikinci haftada sahasında Leipzig'i 2-0 yendi. Monaco karşılaşmasından 2-1 skorla dönen siyah-beyazlılar, gruptaki puanını 9'a çıkararak liderliğini sürdürdü.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynayan Monaco ise 1 puanla son sırada kaldı.

Beşiktaş, rekorunu kırdı

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en yüksek puanına ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 6 kez yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en yüksek puanını 2003-2004 ve 2016-2017 sezonlarında elde etti.

2003-2004 sezonunda Rumen teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi sonunda 7 puana ulaşan siyah-beyazlı takım, geçen sezon da Şenol Güneş yönetiminde aynı puanı topladı.

Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, gruplarda 9 puana ulaşarak kendi rekorunu geliştirdi. Siyah-beyazlılar ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 3 galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'tan önemli galibiyet

G Grubu'nda 3'te 3 yapan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bunu başaran ilk Türk takımı unvanını elde etti.

Grupta Porto ve Leipzig'i yenerek 2'de 2 yapan siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne en iyi başlangıç yapan Türk takımı olmuştu. Beşiktaş, Monaco galibiyetiyle 3'te 3 yapmayı başardı.

Fransızlara karşı ilk deplasman galibiyeti

Beşiktaş, Fransız ekiplerine karşı deplasmanda yaptığı maçlarda ilk kez kazandı.

Daha önce Fransız ekipleri Auxerre, Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya ve Olympique Lyon ile dış sahada birer kez karşılaşan Beşiktaş, bu mücadelelerin hiçbirinde galip gelemedi.

Monaco ile tarihinde ilk kez mücadele eden siyah-beyazlı ekip, hem rakibiyle ilk maçını kazandı hem de Fransız temsilcilerine karşı deplasmandaki ilk galibiyetini aldı.

Cenk Tosun, Ba ve Pancu'yu geçti

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 10 gole ulaştı.

Monaco karşısında takımının beraberlik golünü kaydeden Cenk, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 8 golü bulunan Senegalli Demba Ba ile 9 gollü Rumen Daniel Pancu'yu geride bıraktı.

Cenk Tosun, Beşiktaş formasıyla bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. golünü kaydetti.

Siyah-beyazlılardan 4 maçlık seri

Beşiktaş, Monaco galibiyetiyle Avrupa kupalarındaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalde Fransa'nın Olympique Lyon takımına normal süresini 2-1 önde tamamladığı ve penaltılara giden maçla elenen Beşiktaş, daha sonra çıktığı Porto ve Leipzig karşılaşmalarını kazandı.

Monaco'yu da mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa kulvarında son 4 maçını da galibiyetle tamamlamış oldu.

Beşiktaş, 100. deplasman maçını kazandı

Şenol Güneş'in öğrencileri, Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 100. maçtan 3 puanla ayrıldı.

Monaco karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 100. dış saha maçına çıkan Beşiktaş, Avrupa'da dış sahadaki galibiyet sayısını 24'e çıkardı. Deplasmandaki 19 Avrupa maçından beraberlikle dönen siyah-beyazlılar, 57 müsabakada ise rakiplerine yenildi.

Dış sahada 114 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 185 gol gördü.

Beşiktaş kasayı doldurdu

Beşiktaş, Monaco galibiyetiyle kasasına 1 milyon 500 bin avro daha koydu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet başına 1 milyon 500 bin avro prim verilirken, grupta 3 galibiyete ulaşan siyah-beyazlılar toplamda 4 milyon 500 bin avro kazandı.

Türk taraftarlar statta

Beşiktaş Kulübünün deplasmana taraftar götürmeme kararına rağmen, birçok Türk taraftar maçı stattan izledi.

Emniyet güçlerinin sıkı kontrollerine rağmen, binden fazla Türk taraftar stada girdi. Türk taraftarlar maçtan sonra Beşiktaş'ın galibiyetini kutladı.