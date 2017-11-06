Cenk Tosun: Başkan git derse giderim, kal derse Beşiktaş'ta yıllarca kalırım

Cenk Tosun'un açıklamaları şöyle:

'Başkan git derse gider, kal derse yıllarca kalırım'

'Başkan git derse giderim, kal derse Beşiktaş'ta yıllarca kalırım. Ben, Beşiktaş'ta mutluyum ama bu sezon şampiyonluk istiyorum. Negredo çok büyük işler başarmış ve egosu sıfır olan bir adam, aramızda bir sorun yok. Ben de robot değilim 34 maç olmayacak hep atsam zaten Real Madrid'de oynarım.'

'Crystal Palace transferi iyi ki direkten döndü'

'Çok büyük rakamlardan bahsedildi. O yüzden çok gurur vericiydi. Benim bu takımlarla ismimin anılması beni çok memnun etti. Crystal Palace'la ismim anılıyordu. Ama direkten döndü. İyi ki de direkten döndü. Burada kalıp ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yaptım. Ama ileride zamanı geldiğinde başkanımız da karar verdiğinde ben de Avrupa'da oynamak istiyorum tabi.'

'23 numara giymemin nedeni...'

'Gelmiş geçmiş en büyük sporcu Michael Jordan. 23 numara giymemin nedeni de zaten Jordan'ın 23 numaralı forması"