Cenk Tosun: Bence Everton her zaman avrupa kupalarında oynaması lazım

Everton forması giyen Cenk Tosun, yeni takımı ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu. TivibuSpor'a konuşan Milli oyuncu, Avrupa Kupalarına katılımdan ligin yapısına kadar özel ifadeler kullandı.

"Gelecek sezon Avrupa'da kupa kaldırmak istiyoruz"

"UEFA kupasında iyi performans gösteremedik. Bence Everton her zaman avrupa kupalarında oynaması lazım. Köklüce iyi bir kulüp. Everton kulübü; eğer büyükleri atarsak, İngiltere'de 5 ve 6'ıncı sırada geliyor. Onun her şeye rağmen Avrupa'da oynaması gerekiyor. Bu sene imkansız gözüküyor ama gelecek sezon avrupada kupa kaldırmak istiyoruz"

"Everton ile Beşiktaş karşısında oynamak istemem "

"Burası en son nokta sanki NBA gibi herkesin izlediği bir lig. Avrupa'da zevk veren bir lig. Türkiye lig'inden çok farklı bir lig. Buraya geldikten sonra hoca beni 11'de oynattı. İlk önce biraz zorlandım ama fizik kondisyon koyarak daha iyi oldum. Everton ile büyük turnuvalarda oynamak isterim ama Beşiktaş karşısında oynamak istemem. "

"Oynarsam gol atmam lazım"

"Eğer oynarsam gol atmam lazım sonra üzülürüm ama bu benim işim. Şampiyonlar Lig'inde, Beşiktaş ile grup aşamasında benim için iyi geçti. "

"Beşiktaş'a güveniyorum"

"Tarihi bir başarı ile yenilgisiz turu geçtik ama sonra şansız bir kura çektik. Gelecek senelerde Beşiktaş'a güveniyorum ve daha başarılı olacağına inanıyorum."

(Ajansspor)