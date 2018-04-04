Cenk Tosun: Bugün olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım

Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan ve kısa sürede attığı goller ve performansıyla İngiliz ekibinde sevilen bir hale gelen Cenk Tosun, özel ilgi görmeye devam ediyor.

Everton Kulübü, Cenk Tosun'la ilgili olarak dikkat çeken bir röportaj yayınladı ve milli futbolcudan övgü dolu sözlerle bahsedildi. Ayrıca takım arkadaşlarının Cenk Tosun'la ilgili görüşleri de dikkat çekti.

"İNGİLTERE'DE YAPMAM GEREKEN..."

Cenk Tosun futbol hayatıyla ilgili yaşadıklarını ve hedeflerini, "Sadece iyi bir futbolcu olmanın yeterli olduğunu düşünmüyorum. İyi bir insan olmayı da hedefliyorum. Buraya adapte olmak zordu. Tamamen farklı bir futbol oynanıyor. Daha zor ve daha hızlı. Bugün olduğum yere gelebilmek için çok çalıştım. Bu sadece harika bir futbolcu olmak için değildi. İyi bir insan olmak da buna dahil. Yetenek, çaba ve özverinin yanı sıra ailenin desteği de önemli. Beşiktaş'taki arkadaşlarımızın beni özleyeceğini biliyorum ve ben de onları özleyeceğim. Ancak benim İngiltere'de yapmam gereken çok şey var." sözleriyle aktardı.

"TOTTENHAM'A KARŞI OYNADIĞIM İLK MAÇ..."

Everton'da geldiği ilk günden bugüne kadar geçen süre hakkında konuşan Cenk Tosun, "Tottenham'a karşı oynadığım ilk maçın öncesinde doğru düzgün antrenman yapamadım. Bu benim performansımı etkiledi. Ancak sonrasında 2-3 hafta içerisinde toparlandım. Büyük umutlarla Everton'a geldim. Sam Allardyce, performansımın artınca bana şans verdi. Artık adaptasyon sürecini atlattım. Umarım her hafta ve uzun yıllar, Everton için daha fazla öneml işler yapacağım." dedi.

"CENK TOSUN İYİ KALPLİ BİRİ"

Everton'ın 21 yaşındaki forvet oyuncusu Dominic Calvert-Lewin, Cenk Tosun'la ilgili olarak "Gülümsemekten hoşlanıyor ve oldukça iyi kalpli." tanımını yaptı.

"TÜRKİYE'DEN BÜYÜK BİR KARAKTER OLARAK GELDİ"

Everton'ın kaptanı Phil Jagielka, Cenk Tosun'la ilgili "Herhangi bir şakadan kaçmadı, doğrudan içine atladı. Türkiye'den büyük bir karakter olarak geldi ve bu da ona burada yardım etti. Geldi ve takımın delikanlılarından oldu." ifadelerini kullandı.

(Sporx)