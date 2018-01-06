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Cenk Tosun, Everton'da en fazla kazanan 2. oyuncu oldu

Everton'dan 6.5 milyon euro yıllık ücret alacak olan Cenk Tosun, takımın en çok kazanan ikinci ismi oldu.

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Cenk Tosun'un Everton'dan alacağı para yıllık 6.5 milyon euro olarak açıklandı. Bu ücretle milli futbolcu, İngiliz ekibinde en çok kazanan ikinci futbolcu durumuna geldi. Everton'da en yüksek maaşlı futbolcu, Manchester United'dan transfer edilen yıldız futbolcu Wayne Rooney.

Cenk Tosun'un maaşı euro'dan sterline çevrildiğinde 5.800.000 sterlin yapıyor. Wayne Rooney'nin bu para cinsinden yıllık ücreti 8.300.000 sterlin ediyor. Ücretlere haftalık olarak bakıldığında Rooney 200 bin sterlin, Cenk 120 sterlin oluyor.

Evertonlu futbolcuların yıllık maaş miktarına göre sterlin cinsinden sıralanışı şöyle:

1- Wayne Rooney         8.300.000

2- Cenk Tosun              5.800.000 

3- Morgan Schneiderlin 5.200.000 

4- Michael Keane          4.680.000 

5- Calvert-Lewin           4.160.000 

6- Yannick Bolasie        3.900.000 

7- Leighton Baines        3.650.000 

8- Ashley Wililams       3.640.000 

9- Oumar Niasse          2.860.000

10- Aaron Lennon         2.600.000 

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