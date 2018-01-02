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Cenk Tosun Everton'dan haftalık 140 bin pound kazanacak

Sam Allardyce’in çok istediği Cenk’e, Everton’un 70 milyon poundluk transfer bütçesinin yarısını ayırdığını belirten gazeteler, Cenk’in de 140 bin pound (728 bin TL) haftalık alacağını duyurdular.

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LONDRA’DA bulunan Cenk Tosun’un transfer ayrıntıları da belli oldu. Ocak döneminde transfer için 70 milyon pound bütçe ayıran Everton, bu paranın yaklaşık yarısını Cenk Tosun için harcayacak. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’in alınmasını çok istediği oyuncunun Londra’da bulunduğu ve imzayı attığı İngiliz basını tarafından “Sam’ın Türk lokumu imzaladı” başlığıyla haberleştirildi. İngilizler, Beşiktaş’ın yıldız golcüsünün Sam Allardyce’in ilk tercihi olduğunu da belirtti. Haberde C.Palace ve Tottenham gibi Ada ekiplerinin de bu oyuncunun peşinde olduğu ancak Everton’un aradan sıyrıldığı vurgulandı.

BURADAKİ ÜCRETİNİ 5’E KATLADI

İngilizler Cenk’in, 2022 yılına kadar Everton’la sözleşme yaptığını ve karşılığında yüklü bir ücret alacağını bildirdi. 4.5 sezonluk mukavele imzalayan Cenk, haftalık 140 bin pound kazanacak (728 bin TL). Cenk’in yıllık kazancı ise 7.2 milyon poundu aşıyor. 26 yaşındaki golcü, her sezon 38 milyon TL net kazanca sahip. Beşiktaş ise bu transferden bonuslarla birlikte 25 milyon poundu (128  milyon TL) kasasına koyacak. Beşiktaş’tan yılda 1 milyon 600 bin euro kazanan Cenk Tosun, ücretini de 5’e katlamış olacak.

BAŞKAN’LA GÜNEŞ’Lİ ZİRVE YARIN

Yönetim de Cenk’in satışı sonrası izlenecek strateji üzerine yarın bir toplantı düzenleyecek. Ailesiyle birlikte Güney Afrika’da tatilde bulunan Başkan Fikret Orman, İstanbul’a döner dönmez Şenol Güneş’le görüşüp, yeni projeleri değerlendirecek. Cenk hakkında ‘Görüşmelere başlandı” şeklindeki resmi açıklamanın ise yarın yapılması bekleniyor. Cenk Tosun’un yerini dolduracak Demba Ba’nın transferinin de aynı gün borsaya bildirilmesi ön görülüyor.

Akşam

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