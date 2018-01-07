Cenk Tosun, Gaziantepspor'a nefes aldıracak

Beşiktaş'ın KAP'a açıkladığı açıklamada, dayanışma katkı payının 1 milyon 157 bin 895 euro olduğunu ve bunu da Everton'un ödeyeceğini açıklamıştı. Dayanışma katkı payı olarak anılan düzenleme, bir futbolcunun sözleşmesi bitmeden transfer olması durumunda, bonservis bedelinin yüzde 5'i 12-23 yaş arasında görev yaptığı kulüplere veriliyor.

Buna göre 3.5 yıl Gaziantepspor formasını giyen Cenk Tosun, kırmızı-siyahlılara bu paranın yüzde 35'inin gitmesini sağlayacak. Yani 405 bin euro (Yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) bundan dolayı kulübün kasasına girmiş olacak.

Mali sıkıntı nedeniyle büyük problemler yaşayan hatta kapanma noktasına kadar gelen kırmızı-siyahlılar, Cenk Tosun'dan gelecek bu parayla kısmen nefes almış olacak.

Düzenlemeye göre yeni kulüp, dayanışma payını futbolcunun tescilini takip eden 30 gün içinde veya şarta bağlı ödemeler yapılması söz konusu ise bu ödemelerden sonraki 30 gün içinde yukarıda yazılı hükümlere uygun olarak futbolcuyu yetiştiren kulübe veya kulüplere öder.

Dayanışma katkısının hesaplanması ve futbolcunun futbolcu kimliğinde işlenmiş kariyerine uygun olarak dağıtmak yeni kulübün sorumluluğundadır. Futbolcu, gerekiyorsa yeni kulübe bu sorumluluklarını yerine getirmek konusunda yardımcı olur.

Profesyonel futbolcu ile onu yetiştiren kulüplerden herhangi biri arasında o futbolcunun transferini takip eden 18 ay içinde herhangi bir bağlantı kurulamaması halinde, dayanışma katkısı sadece futbolcunun yetiştirildiği ülkenin (veya ülkelerin) federasyonuna veya federasyonlarına ödenir. (Skorer)