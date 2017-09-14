Cenk Tosun: Geçen sene yapamadığımızı bu sene yapmak ve gruptan çıkmak istiyoruz

Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 mağlup ettiği mücadelede ceza alanı dışından harika bir gol atan Cenk Tosun, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golü anlatan ve sürekli çalıştığını belirten Cenk, "Caner beni çok güzel gördü, çok da güzel oturdu ayağıma. İdmanda deniyorum, çok da güzel yere gitti. Maç dengelenmişti, o gol çok iyi geldi bize. İdmandan sonra uzaktan vuruşlara çok çalışıyorum. Elbet bir gün böyle bir gol atacaktım. Böyle güzel olması daha da mutluluk verici" ifadelerini kullandı.

"Golden sonra geri çekildik, niye böyle yaptık anlamadım. Şanssız bir gol yedik. Oyun dengelendikten sonra golü bulmak, gerçekten iyi oldu bizim için. Güzel bir 2. devre oynadık ve sonunda da iyi çalışılmış bir gol attık. Porto'da, Porto'ya 3 gol atmak gerçekten kolay değil. 3 puanla başlamak gerçekten önemli. Burası işin en dip noktası. Bizim için ciddi avantaj oldu. Geçen sene yapamadığımızı bu sene yapmak ve gruptan çıkmak istiyoruz" diye konuştu.