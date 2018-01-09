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Cenk Tosun gelince Niasse satış listesine kondu

Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden Everton, Niasse'yi satış listesine koydu.

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Beşiktaş'tan Cenk Tosun'u transfer eden Everton, Niasse'yi satış listesine koydu. Niasse için Premier Lig kulüplerinden Crystal Palace, Brighton & Hove Albion ve West Bromwich Albion devrede. Bu üç kulüp de 27 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 15 milyon Euro ödemeye hazır.

Senegalli forvet, bu kulüplerden kendisine gelecek teklifleri değerlendirerek seçimini yapacak.

Niasse'nin bu sezon şimdiye kadar kötü bir performans sergilediği söylenemez. Tecrübeli oyuncu, Everton formasıyla bu sezon çıktığı 16 resmi karşılaşmada 9 gole ve 3 asiste imza attı. Niasse'nin Everton'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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