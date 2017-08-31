Cenk Tosun giderse Smolov veya Mario Gomez gelecek

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor... Crystal Palace'ın Cenk Tosun için yaptığı resmi teklifin ardından Siyah-Beyazlılar B planını da hazırladı.

Cenk, Crystal Palace ile anlaştı

Bu satışa sıcak bakan Başkan Fikret Orman’ın İngiliz ekibinden 12 milyon pound istediği ifade edildi. Cenk Tosun ise Premier Lig fikrine sıcak bakıyor. Crystal Palace ile anlaşma varan Cenk Tosun, Beşiktaş'ın vereceği son kararı bekliyor.

Listede iki isim; Smolov ve Gomez

Öte yandan Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun'un ayrılık ihtimalinin kuvvetlenmesiyle alternatif oyuncu arayışına da girdi. Skorer'in edindiği bilgiye göre Beşiktaş'ın golcü listesinde iki aday var. Krasnodar formasıyla geçen sezon gol krallığına ulaşan Fedor Smolov listenin ilk sırasında. Siyah Beyazlılar CSKA, Zenit ve Wolsburg'un ilgilendiği golcü isim için satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğini cazip görüyor.

Beşiktaş, eski golcüsü Mario Gomez'i de radarın dışında tutmuyor. Siyah-Beyazlılar, Alman yıldızı kiralamak için de girişimlerde bulunacak. Cenk Tosun'un muhtemel satışı sonrası Beşiktaş'ın bu iki isim için hamle yapması bekleniyor.