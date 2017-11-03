Cenk Tosun: İdolüm babam ve Batistuta

Şampiyonlar Ligi'nin Facebook sayfasında taraftarların sorularına yanıt verenCenk Tosun, Beşiktaş'ta oynamanın en iyi yanıyla ilgili "Burada arkadaşlık değil kardeşlik var. Bir kulüpten çok bir ailedeymişsin gibi hissediyorsun. Beşiktaş'ı başka takımlardan ayıran şey bu." değerlendirmesinde bulundu.

Cenk Tosun, "Seni futbol oynamaya teşvik eden ve küçükken idolün kimdi?" sorusunu "Babam ve Gabriel Batistuta" diye yanıtladı.

En beğendiği forvet oyuncusunun sorulması üzerine milli futbolcu, "Bir kişiyi söylemek zor ama en beğendiklerim Luis Suarez, Robert Lewandowski ve Edinson Cavani." ifadesini kullandı.

Beşiktaş formasıyla Avrupa'nın bir numaralı kupasında toplamda 5 gole ulaşarak siyah-beyazlı kulübün bu kulvardaki en golcü ismi olan Cenk Tosun, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez fileleri havalandırarak, Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başardı.