Cenk Tosun kimdir son dakika transfer haberleri Cenk Tosun kaç yaşındadır nereli

Cenk Tosun kimdir son dakika transfer haberlerleri neler sorusu birçok kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında. Cenk Tosun ismiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vida'nın imza töreninde Cenk Tosun'la ilgili bomba bir açıklama yaptı ve "Cenk'e Çin'den 35 milyon Euro teklif geldi" dedi. Hem Türkiye'de hem de Dünya'da adını duyurmaya başlayan Cenk Tosun başarısını sürdürmeye ve gollerini atmaya devam ediyor. Peki, Cenk Tosun kimdir? Kaç yaşındadır? Cenk Tosun, 7 Haziran 1991, Wetzlar doğumlu, Santrafor mevkinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Türk millî takımında forma giymektedir.Cenk Tosun, 7 Haziran 1991, Wetzlar doğumlu, Santrafor mevkinde forma giyen Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ve Türk millî takımında forma giymektedir.



KARİYERİ



Eintracht Frankfurt



Almanya'nın Wetzlar kentinde bir Türk ailenin çocuğu olarak doğan Cenk, 6 yaşında Eintracht Frankfurt alt yapısında oynamaya başladı.



2007-2008

2007-08 sezonunda daha 16 yaşındayken U-19 takımı ile antrenmanlara başladı ve liglernde 2 maçta son dakikalarda forma şansı buldu. Sonraki sezon ise 26 maçın çoğu 90 dakika olmak üzere 25'inde forma giydi. 9. olsalar da 25 maçta attığı 11 gol ile takımının en golcü ismi oldu. Bu sayede Eintracht Frankfurt II takımında da forma şansı buldu. Profesyonel liglerden yerel lig Regionalliga'da üçüncü olan takımın 2 maçında forma giydi.







2009-2010

2009-10 sezonuna da U-19 takımında başladı. Ancak Frankfurt'un 2. takımının maç kadrosuna dahil olduğu için U-19 formasını sık sık giyemedi. Buna rağmen 12 maçta 9 gol attı ve takımın en golcü ikinci ismiydi. Tosun, Frankfurt II'de iki maç yapıp, TSV 1860 München II'a bir gol attı. Bu Tosun'un profesyonel liglerdeki ilk golü oldu. Takım teknik direktörü Michael Skibbe tarafından da izlenen Tosun, Bundesliga'nın son haftasında Martin Fenin'in yerine girerek 25 dakika forma giydi. Bu Tosun'un ilk ve tek Bundesliga maçı oldu.



2010-2011

2010-11 sezonunda Frankfurt'un asıl kadrosu ile çalışıp kadroda yer alsa da maçlarda görev alamadı. Sezon içinde 2. takımda forma giyen Tosun, 13 maçta 11 gollük çok başarılı bir performans gösterdi.



Gaziantepspor



2010-2011

A takımda şans bulamaması üzerine, birçok Avrupa'da yetişmiş Türk futbolcusu gibi şansını Türkiye'de denemeye karar verdi. Galatasaray da Cenk ile ilgilense de o tercihi Gaziantepspor'dan yana yaptı ve 2010-11 sezonunun ara transfer döneminde buraya transfer oldu. İlk resmî karşılaşmasına 3 Şubat 2011'de transferinin gerçekleşmediği Galatasaray karşı oynanan Türkiye Kupası karşılaşmasında çıktı. Gaziantepspor rakibini 3-2 yenerken Tosun iki gol kaydetti. Bu maçtan 3 gün sonra ise ilk Süper Lig maçına çıktı. 19 Şubat 2011'de üçüncü lig maçı olan Bursaspor mücadelesinde takımının 2 golünü kaydederek ilk lig gollerini kaydetti. Gaziantepspor, maçı 4-1 kazandı. Tosun, oynadığı ilk 4 resmi maçın 4'ünde de galibiyet yüzü gördü. Cenk Tosun ilk sezonunda 14 lig maçında 10 gol atıp 6 da asist yapmıştır.



2011-2012

Cenk Tosun, Gaziantepspor'daki 2. sezonunda 38 lig maçında 11 gol kaydetmiş ve bu maçlarda 2 de asist yapmıştır. Türkiye Kupası'nde bir maçta forma giymiş ve 1 de gol atmıştır. UEFA Avrupa Ligi'de de 4 maçta da forma giyen Cenk toplamda 43 maçta forma giymiş ve bu maçlarda 12 gol ve 2 asist ile oynamıştır.



2012-2013

Gaziantepspor'daki 3. sezonunda 32 lig maçına çıkmış ve bu maçlarda 10 gol atmış ve 8 asist yapmayı başarmıştır. Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giyen Cenk 1 gol ve 1 asist ile oynamıştır.



2013-2014

Gaziantepspor'daki son sezonunda ilk yarıda 31 maçta forma giymiş 13 gol atmış 6 de asist yapmayı başarmıştır.



Beşiktaş JK



2014-201502 Şubat 2014 tarihinde, Beşiktaş'a transfer olmuştur. Sözleşmenin sezon sonundan itibaren başlayacağı açıklanmıştır. Beşiktaş Kulübünden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklamada;



“ Profesyonel futbolcu Cenk Tosun ile 2014-2015 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre oyuncuya; 2014-2015 sezonu için 1.700.000 Avro, 2015-2016 sezonu için 1.450.000 Avro, 2016-2017 sezonu için 1.500.000 Avro, 2017-2018 sezonu için 1.600.000 Avro, 2018-2019 sezonu için 1.700.000 Avro garanti ücreti ödenecektir. Oyuncuya ayrıca, tüm sezonlar için geçerli olmak üzere 10.000 Avro maçbaşı ücreti ödenecektir. Bu transfer için Gaziantepspor Kulübüne herhangi bir transfer bedeli ödenmeyecektir. ”denildi.[6] Beşiktaş kulüp ile 5 yıllık mukavele yaptıktan sonra Gaziantep'e dönen Cenk'ın transferi sonrası yaptığı açıklamada; Beşiktaş forması giymenin her zaman hayalini olduğunu söyleyerek, duygularını şu şekilde dile getirdi.



“ Bu transferin gerçekleşmesinde çaba sarf eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Deniz Atalay'ın yanı sıra Gaziantepspor Başkanı İbrahim Kızıl ve diğer yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ancak sezon sonuna kadar Gaziantepspor'un başarısı için ter dökeceğim. Cuma günü Sergen Yalçın hocam Beşiktaş karşısında şans verirse Gaziantepspor'un başarısı için elimden geleni yapacağım. Sezon sonundan itibaren giyeceğim Beşiktaş formasının ağırlığının da bunu gerektirdiği düşünüyorum. ”dedi.



Beşiktaş'la ligdeki ilk maçına 30 Ağustos 2014 tarihinde Mersin İdman Yurdu karşısına çıktı ve takımının tek golünü atarak 1-0'lık galibiyete katkıda bulundu.







Uefa Avrupa Liginde, 11.12.2014 tarihinde, grubun son maçında 59.dk.da Gökhan Töre uzun pas attı.Top Olcay Şahan ile ceza sahası içinde buluştu.Olcay Şahan da Cenk Tosun a asist yaptı.Cenk Tosun da net bir şut ile golünü attı.Aynı zamanda Uefa Avrupa Ligi kariyerindeki, ilk golü, Totenham'a atmış oldu.Bu maç Beşiktaş JK'nın gruptan lider olarak çıkmasını sağladı.Gol Sevinci olarak da bir hafta öncesinde Trabzonspor maçında elmacık kemiği kırılan Mustafa Pektemek'e moral vermek amacıyla, Mustafa Pektemek'in 11 numaralı forması açıldı.



Cenk Tosun, Süper Lig 2014/2015 Süleyman Seba Sezonunu; Süper Lig 5 gol Avrupa Ligi 1 gol Türkiye Kupası 3 gol olmak üzere toplamda(28 maçta 9 gol) atarak tamamladı.