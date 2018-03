Cenk Tosun: Mircea Lucescu'ya teklif aldığımı söylediğimde 'hemen git' dedi

Beşiktaş’ta başarı dolu 3,5 sezonun ardından İngiltere Premier Lig’in yolunu tutan Cenk Tosun, Ada’da özel açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki golcü, “Şu anda eşim Ece’yle birlikte geçici olarak Manchester’da bir apartman dairesinde yaşıyoruz. Manchester City menaceri Pep Guardiola da bizim apartmanda. Aynı zamanda İlkay Gündoğan ve Leroy Sane de burada. İlkay’la sık sık görüşüyoruz, yemek yemeğe gidiyoruz. Ama Guardiola’yla hiç denk gelmedik. Çünkü sabah 6’da evden çıkıp gece geç dönüyormuş. İlkay’ın dediğine göre adam tam bir işkolik. Ama City maçı öncesi beni takibe alabilir. (Gülüyor). Kaldığımız yer gayet güzel ama eşimle ev bakıyoruz. Daha güzel bir yer bulursak oraya geçeceğiz” dedi.

‘Hanım, Türk yemekleri yapıyor’

Everton’a transfer olup İngiltere’ye taşınmasına rağmen Türk yemeklerine uzak kalmadığını söyleyen Cenk, bu konuda bir özleminin bulunmadığını belirtti. Başarılı oyuncu, “Evde hanım, Türk yemekleri yapıyor. Ek olarak burada da bazı Türk restoranları var. Tesiste de yemeklerimiz iyi. Sam hoca, eski takımından aşçıyı da birlikte getirmiş. Normal Avrupai yemek çıkıyor. Tipik İngiliz yemeğini henüz tatmadım. Ama onun da güzel olduğunu umuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Almanya’dan alışkınım’

Ada’daki yaşamına kısa sürede uyum sağladığını belirten Cenk Tosun, “Burada trafik soldan işliyor. Bu konuda ilk etapta biraz sıkıntı yaşamıştım. İlk 2 hafta adapte olmakta çok zorlandım ama sonradan alıştım. Burasıyla ilgili olarak bir başka temel konu hava durumu... Hava genel olarak hep kapalı ve yağmurlu. İngilizler güneşe hasret yaşıyor. 10 derecede güneşi görenler şort, tişört, terlikle geziyor. Camdan dışarıya kollarını çıkaranlar falan var. Ben soğuğu seviyorum Almanya’dan da alışkınım benim için sorun yok” yorumunu yaptı.

Vagner Love, artık rakipleri kapanan bir takıma geldiğini unutmamalı. Alanya’da oynarken rakipleri 11 kişi savunma yapmaz, ikili markaj altında kalmazdı ama Beşiktaş’ta çoğu zaman böyle oluyor. Buna alışması lazım. Uyum sürecinde. İnşallah Beşiktaş’a faydalı olur”

Ligimizi çok iyi biliyor. Geçen sezon da gol kralı oldu. Ama onunla ilgili olarak şunu söylemem gerekiyor. Kesinlikle zamana ihtiyacı var. Zamanla formunu bulacaktır. Ama artık rakipleri kapanan bir takıma geldiğini unutmamalı. Alanya’da oynarken rakipleri 11 kişi savunma yapmaz, ikili markaj altında kalmazdı ama Beşiktaş’ta çoğu zaman böyle oluyor. Buna alışması lazım. Uyum sürecinde. İnşallah Beşiktaş’a faydalı olur.

‘Futbol için gelenleri yenip gönderdik’

“Ben Beşiktaş’tayken, ‘Kanatlardan Q7, Babel, arkadan Talisca çok iyi besleniyor, bu takımda ben de 30 gol atarım’ diye yorumlar yapılıyordu. Ama rakipler sadece futbol oynamaya yönelik değil bize karşı kapanmaya yönelik oynuyorlardı. Sadece futbol için sahada olanları zaten yenip gönderdik. Monaco ve Leipzig maçları bu konuda bence çok iyi örnek.”

‘Şenol hoca baba gibi’

Şenol Güneş’in yeri bende çok ayrı. Benim için bir baba gibi. Öyle görüyorum onu. Buralara gelmemde bana çok yardımı dokundu. Kötü oynadığım maçlardan sonra da beni oynattı, bana güvendi. Ben de onu utandırmamaya çalıştım. Onunla görüşüyorum hâlâ. Bana desteklerini sürdürüyor. Onun tavsiyelerini dikkate alıyorum.”

'Şampiyonluğa inanıyorum'

Beşiktaş benim yuvam. Hâlâ kalbimin bir parçası onlarla birlikte. Oğuzhan’la, Tolgay’la, Tolga abiyle daha bir çoğuyla haftada birkaç kez görüntülü konuşuruz. Şampiyon olacaklarına inanıyorum. Şampiyonluk için bence en büyük adaylar Beşiktaş ve Galatasaray. Ben tabi bir Beşiktaşlı olarak kendi takımımın şampiyon olmasını istiyorum.”

‘Tüylerimdiken diken oldu!’

“Everton’da ilk maçımızda taraftarımızla tanıştığım an çok özeldi. Güzel bir histi. Ama tamamen tüylerimin diken diken olduğu an Goodison Park’ta attığım gol anıydı. Brighton-Hove Albion karşılaşması benim için her zaman çok özel olacak. Ek olarak tribünlerden ‘Cenk Tosun’ diye tempo tutulmasını da çok beğeniyorum.”

‘Mircea Lucescu, “Hemen git” dedi’

“Mircea Lucescu’yla 2 haftada 1 konuşuruz. Avrupa’da daha çok Türk oyuncunun oynamasını istiyor. Teklif geldiğinde onunla paylaşmıştım. Bana, ‘hemen git’ demişti. Şu anda baktığımızda milli takımdan yaklaşık 10 kişi Avrupada oynuyor. Büyük bir ülkeyiz, bu sayının çok daha yüksek olması lazım ki Türk futbolu da gelişsin.”

'Sam Allardyce bana güveniyor'

“Şu andaki hocam Sam Allardyce, beni Crystal Palace’dayken de istemişti. Ama o kulüp, bonservisi taksitle ödemek isteyince Beşiktaş kabul etmemiş, transfer olmamıştı. Onunla Everton’da buluştuk. Bana çok güveniyor. Ben de elimden geleni yapıyorum. Gollerimle bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum.”

