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Cenk Tosun Premier Lig'de Mart aynının en iyi oyuncusu adayları arasında

Milli futbolcu Cenk Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasında yer aldı

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Everton Kulübü'nde forma giyen milli futbolcu Cenk  Tosun, İngiltere Premier Lig'de mart ayının oyuncusu adayları arasına girdi.

Ara transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk, Premier  Lig'in internet sitesinde yapılan mart ayının oyuncusu oylamasında yarışacak.

Adaylar arasında, mart ayında oynadığı 4 maçta 4 gol atan Cenk'in yanı  sıra Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), Muhammed Salah  (Liverpool), David Silva (Manchester City) ve Chris Wood da (Burnley) bulunuyor.

Futbolseverler, 10 Nisan Salı günü TSİ 02.00'ye kadar oy  kullanabilecek. Sonuç 13 Nisan'da açıklanacak.

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