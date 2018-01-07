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Cenk Tosun, Premier Lig'de Tottenham'a karşı forma giyecek

Cenk Tosun ile telefonla görüşen Sam Allardyce, “İlk maçta oynatacağım. Tottenham karşılaşmasına hazırlan” dedi. Golcü futbolcu ise hazır olarak gittiğini söyleyerek forma giymek için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

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Everton ile dün gece resmi sözleşmeyi imzalayarak Beşiktaş’a veda eden Cenk Tosun, gözünü Tottenham maçına çevirdi.
 
Teknik direktör Sam Allardyce ile telefonda görüşen Cenk Tosun, yeni teknik direktöründen, “İlk maçta seni oynatacağım. Şimdiden Tottenham (13 Ocak) karşılaşmasına hazırlan” talimatı aldı.
 
Evrak işlerinin uzaması nedeniyle Cenk Tosun’u, Liverpool derbisinde oynatamayan İngiliz teknik adamın, hem Cenk’e hem de kurmaylarına, “Keşke bu transfer daha önce bitseydi. Cenk’i Liverpool maçında oynatmayı çok istemiştim. Neyse ki artık kadromuzda... Bu transferle taktik anlayışımızda çok daha farklılıklar olacak. Şu an için çok mutluyum” dediği ortaya çıktı.
 
Öte yandan eşyalarını toplamak için İstanbul’a gelen Cenk’in de, “Yılbaşı tatilimde de bireysel antrenmanlarımı aksatmadım. Transfer olur olmaz oynamak istediğim için hazırlıklıyım. Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Osmanlıspor maçında da bu yüzden oynadım. Eşyalarımı toplar toplamaz döneceğim. Bu transferden dolayı hem mutluyum hem de heyecanlıyım” dediği ifade edildi.

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